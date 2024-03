1 Die Feuerwehr rückte am Mittwoch zu einem Einsatz in die Franz-Schubert-Schule nach Botnang aus. Foto: Johannes Röckinger

In der Franz-Schubert-Schule in Botnang schmort am Mittwoch ein Elektrogerät durch, wodurch es zu einer Rauchentwicklung kommt. Die alarmierte Feuerwehr rückt gleich mit zwei Löschzügen an.











Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz in die Franz-Schubert-Schule nach Stuttgart-Botnang ausgerückt. Als die Einsatzkräfte an der Schule ankamen, war der Brand schon gelöscht – ein kleines Elektrogerät war durchgeschmort.