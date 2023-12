Frankreich: Zwölfjährige will Englischlehrerin mit Messer töten

1 An einer Schule in Rennes soll eine Zwölfjährige ihre Lehrerin mit einem Messer angegriffen haben. Foto: AFP/DAMIEN MEYER

Aufregung in Frankreich: Ein zwölfjähriges Mädchen soll versucht haben ihre Englischlehrerin mit einem Messer zu töten. Was zu dem Vorfall bekannt ist.











Eine versuchte Messerattacke einer Zwölfjährigen auf ihre Lehrerin hat in Frankreich für große Aufregung gesorgt. Mitten im Englischunterricht habe die Schülerin am Mittwoch in der Großstadt Rennes ein großes Messer aus der Schultasche geholt und damit gedroht, die Lehrerin sowie all diejenigen Schüler umzubringen, die sie nicht mögen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Lehrerin habe die anderen Schüler aus der Klasse geschickt und sei vor der Schülerin davongelaufen, die von anderem Personal überwältigt wurde.