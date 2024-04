Gleichaltrige prügeln Schülerin in Montpellier fast tot

1 Die Schülerin war von Gleichaltrigen fast zu Tode geprügelt worden. Foto: AFP/PASCAL GUYOT

Eine Schülerin ist im französischen Montpellier von gleichaltrigen Mitschülern ins Koma geprügelt worden. Eine 14-jährige Mitschülerin habe mittlerweile gestanden, das Mädchen geschlagen zu haben.











Link kopiert



Ein brutaler Angriff auf eine Schülerin in Montpellier hat Frankreich erschüttert. Bildungsministerin Nicole Belloubet sagte am Donnerstag im Sender BFMTV: „Es gibt keine Worte, um den Schock zu beschreiben, den wir alle verspürt haben.“ Die 13- oder 14-jährige Schülerin, die am Dienstag mit Schlägen lebensgefährlich verletzt wurde, habe unglaubliche Gewalt erlebt. „Das ist absolut nicht zu entschuldigen und abscheulich.“