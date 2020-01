Vorfall an Neujahr in Stuttgart Mann liegt im Koma – Polizei steht vor einem Rätsel

Was ist am Neujahrsmorgen an der Stuttgarter Friedrichstraße passiert? Dort fanden Passanten einen Mann mit schweren Kopfverletzungen. Wurde er Opfer einer Attacke oder stürzte der 58-Jährige unglücklich?