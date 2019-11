1 Beide Maschinen wurden beschädigt. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Frankfurt - Am Frankfurter Flughafen sind am Samstagabend zwei Passagiermaschinen zusammengestoßen. Bei dem Vorfall gegen 18 Uhr sei niemand verletzt worden, sagte eine Sprecherin von Fraport am Sonntagmorgen. Der Gesamt-Flugbetrieb sei durch die Kollision der Maschinen von Korean Air und Air Namibia nicht gestört worden. Die Flieger waren aus noch ungeklärter Ursache nach ihrer Landung zusammengestoßen. Zum Unfallhergang und der Ursache nahm die Bundesstelle für Flugfalluntersuchung die Ermittlungen (BFU) auf.

Beide Maschinen wurden beschädigt: Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Flieger an der Tragfläche, der andere am Höhenleitwerk beschädigt, wie ein Sprecher der BFU der Nachrichtenagentur AFP sagte. Zur Schwere der Schäden und der Unfallursache könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden. Hierfür müssten noch zahlreiche Daten ausgewertet werden wie die Flugschreiber der Maschinen, die Zeugenaussagen der Piloten, die Flugfunkgespräche und Wetterinformationen.