1 Teilflächen des Franck-Areals würden sich als Club eignen. Foto: Archiv (Werner Kuhnle

In das Ludwigsburger Franck-Areal soll ein Pop-up-Club einziehen. Bei der Kommune hat man schon einen möglichen Betreiber im Hinterkopf.











Im Franck-Areal am Ludwigsburger Bahnhof pulsierte einst das Leben, die Produktion von Zichorien-Kaffee lief auf Hochtouren. Lang, lang, ist’s her; inzwischen liegen weite Teile des Geländes brach. Daran wird sich so schnell nichts ändern. Ein Wettbewerb für Investoren-Architekten-Gespanne verlief für die Stadt ernüchternd, weil die Revitalisierungskonzepte der Interessenten zu weit von den Vorgaben entfernt waren. Also geht es zurück auf null, ehe ein neuer Anlauf unternommen wird. Was aber auch bedeutet: die derzeitige Zwischennutzungsphase mit Barbetrieb und Aktionen, Ateliers und anderem mehr wird bis 2027 verlängert. Und nach Möglichkeit soll das Angebot um einen Pop-up-Club ergänzt werden.