Nun ist klar: Der VfB Stuttgart darf die Zweitligasaison fortsetzen und sportlich um den Aufstieg kämpfen. Zahlreiche Fragen sind aber noch zu klären – wir haben erste Antworten.

Stuttgart - Die Erleichterung ist groß. Geisterspiele kommen – und damit geht für den VfB Stuttgart eine Phase der Ungewissheit während der Corona-Pandemie zu Ende. Der Fußball-Zweitligist kann nun den Betrieb weiter hochfahren und in die Detailplanungen gehen, um für den Tag X bereit zu sein. „Wir wissen, welche Verantwortung mit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs einhergeht. Dieser Verantwortung wollen und werden wir gerecht werden und weiterhin sehr genau auf die Einhaltung der vorgegebenen Richtlinien achten“, sagt der Vorstandschef Thomas Hitzlsperger. Hier die Antworten auf die drängendsten Fragen.

Wann beginnt das Teamtraining?

Am Mittwoch haben die VfB-Profis Hometraining betrieben – ganz nach dem Plan von Chefcoach Pellegrino Matarazzo. Nun soll so schnell wie möglich vom Üben in Kleingruppen auf Mannschaftstraining umgestellt werden. Wann das genau sein wird, ist noch nicht entschieden. Hinter den Kulissen laufen Gespräche mit der Landesregierung, ob bereits an diesem Wochenende Teamtraining möglich sein wird. Sportministerin Susanne Eisenmann will verhindern, dass den baden-württembergischen Clubs im Wettbewerb Nachteile entstehen. Dennoch gelten weiterhin strenge Hygienevorschriften.

Mit welcher Partie geht es weiter?

Das weiß der VfB selbst noch nicht. Denn diese Entscheidung trifft nicht die Politik, sondern der Ligaverband DFL. An diesem Donnerstag schalten sich die Vertreter der 36 Clubs der ersten und zweiten Liga mit dem DFL-Chef Christian Seifert wieder zusammen, um auch über die Ansetzungen der Geisterspiele zu beraten. Es zeichnet sich ab, dass die Saison an dem Punkt fortgesetzt wird, an dem sie Mitte März ausgesetzt wurde – dem 26. Spieltag. Dann ginge es für die Stuttgarter zunächst zum SV Wehen Wiesbaden.

Es kursiert zudem die Idee, sich am Datum zu orientieren. Dann stünde als Nächstes am 17. Mai der 34. Spieltag mit dem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 an. Die DFL liebäugelt damit, am 15. Mai mit der Bundesliga zu starten. Es ist jedoch gut möglich, dass die Profispiele erst eine Woche später angepfiffen werden, um die verbleibenden neun Ligabegegnungen über die Bühne zu bringen.

Wie fit sind die Spieler?

Körperlich sind sie in einem guten Zustand, heißt es. Doch ab jetzt geht es wieder um den Vollkontaktsport Fußball – mit Zweikämpfen und in Mannschaftsstärke. Es ist davon auszugehen, dass nicht nur die VfB-Akteure einige Zeit brauchen werden, um wieder in den Spielrhythmus zu kommen. Beim VfB fällt im Moment nur Borna Sosa mit Knieproblemen aus.

Wie sind die Abläufe?

Um Spiele vor leeren Zuschauerrängen zu ermöglichen, hat die DFL ein 51-seitiges Konzept erstellt. Zum einen fußt es darauf, dass infizierte Spieler durch eine enge Testung früh erkannt und isoliert werden. Zum anderen sollen die Sozialkontakte der Beteiligten minimiert werden. Entsprechend hat sich der VfB vorbereitet. So müssen die geforderten Quarantänemaßnahmen eingehalten werden.

Aus dem Abschlusspapier von Bund und Ländern geht hervor, dass dem Neustart „eine Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen“ soll. Diese muss nicht zwei Wochen dauern. Sie kann kürzer ausfallen, weil eng getestet wird. Eine Kasernierung der VfB-Spieler ist jedoch nicht vorgesehen, ein Trainingslager, in dem Spieler und Betreuer vor den Partien abgeschottet werden, aber schon.

