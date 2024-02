Frage bringt sie aus der Fassung: Amüsante Reaktion: Victoria Beckham möchte noch keine Oma werden

Victoria Beckham (49) möchte derzeit noch keine Großmutter werden. Das hat die Sängerin und Unternehmerin im Interview mit "Vogue" klargestellt. "Was?! Moment. Ich glaube nicht, dass es jetzt schon passiert, es sei denn, ihr wisst etwas, was ich nicht weiß", sagt die vierfache Mutter mit gespielter Panik in dem amüsanten Clip.

Die Beckham-Familie ist "noch nicht so weit"

Dennoch würde sich der Star sehr freuen, einmal Oma zu werden: "Wenn ich eines Tages hoffentlich gesegnet werde, wäre das wunderbar", erklärt sie und ergänzt: "Aber wir sind noch nicht so weit!" Vor zwei Jahren hat ihr ältester Sohn Brooklyn Beckham (24) die Schauspielerin Nicola Peltz (29) geheiratet. Eigene Kinder sind bei dem jungen Paar aber offenbar noch nicht in Aussicht. Auch Brooklyns jüngere Geschwister wie der 21-jährige Romeo oder der drei Jahre jüngere Cruz Beckham scheinen noch weit von der Familienplanung entfernt zu sein.

Lesen Sie auch

Brooklyn Beckham "super glücklich" mit Nicole Peltz

Victoria Beckham sei es in erster Linie wichtig, dass es ihren Kindern gut ginge, verrät sie in dem Gespräch mit "Vogue" weiter. "Als Mutter ist alles, was man will, dass seine Kinder glücklich sind, oder?" So zeigt sie sich froh über die Ehe ihres ältesten Sprosses Brooklyn, der das Glück mit seiner fünf Jahre älteren Ehefrau gefunden zu haben scheint. "Nicola ist wunderbar und ich finde, sie ist so talentiert und so leidenschaftlich in allem, was sie tut", schwärmt Beckham. "Und sie und Brooklyn machen sich super glücklich, das ist wunderbar zu sehen."

Ob es bald Nachwuchs des glücklichen Paares geben wird, bleibt abzuwarten. Wenige Monate nach der Hochzeit verriet Brooklyn Beckham "Entertainment Tonight": "Ich würde gerne bald eine Familie gründen, aber erst dann, wenn meine Frau dazu bereit ist."