Cathy Hummels (35) und ihrer jüngere Schwester Vanessa Fischer haben an einem Fotoshooting für den "Playboy" teilgenommen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Florian Boitin (56), Chefredakteur des Männermagazins. Eine Sprecherin der Kouneli Media GmbH hat der Nachrichtenagentur spot on news die entsprechende Meldung der Tageszeitung bestätigt.

Hummels und Fischer sollen sich laut des Artikels für den "Playboy" angeblich auch ausgezogen haben. Es seien "fantastische Fotos geworden", sagt Boitin. Das Shooting habe auf den Kanaren stattgefunden. Die Bilder sollen Anfang Juni in der neuen Ausgabe veröffentlicht werden.

Lesen Sie auch

Einen womöglich ersten Vorgeschmack hat Hummels bei Instagram veröffentlicht. Dort zeigt sie sich am 19. Mai in einem Beitrag an der Seite ihrer Schwester. Fischer trägt einen Bikini, Hummels zeigt sich daneben sehr offenherzig. Dazu gibt es auf Englisch ein Kompliment fürs Schwesterherz. Vanessa Fischer sei sowohl nach innen als auch nach außen hin "die wunderschönste Frau".

"Ich mag meinen Körper, aber habe jahrelang damit zu kämpfen gehabt"

Immer wieder sorgt die Ex-Frau von Mats Hummels (34) und "Kampf der Realitystars"-Moderatorin auf der Plattform mit recht freizügigen Bildern für Aufsehen. Vor wenigen Tagen veröffentlichte sie beispielsweise Aufnahmen, auf denen ihre Brüste nur mit pinken Haarsträhnen bedeckt waren.

"Ich mag meinen Körper, aber habe jahrelang damit zu kämpfen gehabt", sagte die 35-Jährige im April im Gespräch mit spot on news. "Mittlerweile bin ich bei mir angekommen und ich weiß einfach, dass ich klein bin. Ich bin dünn. Für viele bin ich zu dünn, für viele bin ich zu klein. Für viele bin ich vielleicht auch zu Barbie-mäßig. Aber das bin ich. Ich sehe eben so aus. Und was soll ich machen? Soll ich mich verstecken? Nein, ich gehe da raus und zeige, wie ich bin."