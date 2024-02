Fotos aus dem Leben mit einem Neugeborenen: Zwischen Glück und Erschöpfung – wie eine Familie das Wochenbett erlebt

12 Studien zeigen: Ist der Vater in der ersten Zeit mit Kind daheim, übernimmt er auch später mehr Kinderbetreuung und Hausarbeit. Foto: Annette Kuhls

Stillen, wickeln, schlafen, tragen – arg viel mehr passiert in den ersten Wochen mit einem Baby nicht. Das Wochenbett ist eine Zeit großen Glücks, aber auch von Erschöpfung, Sorgen und Ängsten. Das zeigen die Bilder der Stuttgarter Fotografin Annette Kuhls.











Link kopiert



Was Cornelia und Stefan erkennen, als die Fotografin Annette Kuhls sie in diesen ersten sechs Wochen nach Maras Geburt besucht: Es sind seltene Momente, in denen sie zusammen auf dem Sofa sitzen und über dieses winziggroße Wunder in ihren Armen staunen. Stattdessen läuft es so: Cornelia (38) stillt, Stefan (36) kauft ein. Stefan wickelt, Cornelia huscht in die Dusche. Cornelia kuschelt, Stefan kocht. Stefan schaukelt das Kind, Cornelia schläft. Und dann wieder von vorn.