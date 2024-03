1 Kampf ums Überleben: Lassen sich in Fortnite bald auch Charaktere aus „Avatar“ spielen? Foto: APN/Zade Rosenthal/Paramount Pictures

Die aktuelle Season endet Anfang März. Gerüchten zufolge erwartet die Gamer zur neuen Season ein Crossover mit „Avatar: The Last Airbender“.











Link kopiert



Drei Monate dauert eine Season im Koop-Surival-Shooter „Fortnite“. Der am 3. Dezember gestarteten ersten Season des Chapter 5 steht nun das Ende am 8. März bevor. In der Regel werden die Server dann kurz down sein, bevor dann im Laufe des Tages die neue Season gespielt werden kann.