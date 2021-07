Hochwasser im Rems-Murr-Kreis Regen lässt die Rems anschwellen

Vor allem in Waiblingen, Schorndorf und Weinstadt ist der Wasserpegel angestiegen. Teils ist die Feuerwehr in Alarmbereitschaft – teilweise musste sie am Freitagmittag auch vollgelaufene Keller auspumpen.