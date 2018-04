Food-Markt in Stuttgart-Zuffenhausen Bubble-Waffeln, Burger und Baumstriezel

Von pop 15. April 2018 - 17:56 Uhr

Noch nicht ganz zufrieden waren die am Food-Markt Beteiligten bei der Premiere mit der Besucherresonanz. Foto: Georg Friedel

In den vergangenen vier Tagen gastierte ein Street-Food-Markt erstmals auf dem Platz vor der Pauluskirche. Angerollt kamen die Imbiss-Wagen bereits am Donnerstagnachmittag. Die Veranstaltung soll im Oktober an selber Stelle wiederholt werden.

Zuffenhausen - Am Freitagabend gab es lange Gesichter bei den mobilen Gastronomen: Das Wetter war dem fast viertägigen Street-Food-Markt auf dem Platz vor der Pauluskirche nicht wohl gesonnen. Kühle Temperaturen und Regen hielten die Zuffenhäuser davon ab, an einem der zehn Stände zu Burger, Kolbdog, Maultaschen oder Frucht-Shake zu greifen. Doch auch das sonnige Wochenende konnte den holprigen Auftakt nicht richtig wettmachen.

Eiscafé Olivier half bei der Wasserversorgung

Angerollt kamen die Imbiss-Wagen bereits am Donnerstagnachmittag. Die Öfen und Grille anwerfen konnten sie jedoch erst am Abend, da man festgestellt hatte, dass es keine Wasserversorgung für die mobilen Küchen gibt. Die bot kurzerhand das benachbarte Eiscafé Olivier an. „Dass er das macht, ist großartig“, sagt Markus Fetscher, Chef des gleichnamigen Event-Services. Abgesehen von kleinen Startschwierigkeiten sei die Kommunikation mit der Stadt sehr gut gewesen. „Ich habe mich bewusst für diesen zentralen und belebten Ort und nicht den Kelterplatz entschieden“, sagt Fetscher. Auch wenn der Platz weniger rollende Imbiss-Wagen beherbergen kann und sich die Zahl der Besucher diesmal in Grenzen hielt, will er die Veranstaltung im Oktober an selber Stelle wiederholen. „Das Potenzial ist da“, ist sich Markus Fetscher sicher.