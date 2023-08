6 Jenny sucht Rat bei ihrer Mutter. Foto: RTL

Jennifer Saro sucht als Bachelorette auf RTL die große Liebe. Als nur noch drei Kandidaten übrig sind, sucht sie Rat bei ihrer Mutter. Und die hat einen klaren Favorit.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Datingshow „Die Bachelorette“ auf RTL nähert sich dem großen Finale. In der siebten Folge stehen die sogenannten Dreamdates an, bei denen die drei verbliebenen Kandidaten Jesaia, Adrian und Fynn noch einmal um die Gunst ihrer Herzdame Jenny buhlen können. Jeder von ihnen trifft die alleinerziehende Mutter in Singapur. Jesaia aus Stuttgart macht den Anfang und bekommt die Einladung zum wohl spannendsten Date: Er macht Bungee-Jumping mit Jenny und diniert mit ihr in einem Riesenrad. Dabei werden Küsse und Zärtlichkeiten ausgetauscht und Jenny lädt ihn anschließend ein, die Nacht mit ihr zu verbringen. „Ich habe das Gefühl, ihn nun wirklich zu kennen“, resümiert sie.