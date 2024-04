Protest gegen höhere Parkgebühren in der Wilhelma spitzt sich zu

1 Die neuen erhöhten Parkgebühren am Wilhelma-Parkhaus sorgen für viel Kritik und Beschwerden. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Die Mitglieder des Fördervereins der Wilhelma protestieren massiv gegen die erhöhten Gebühren im Parkhaus des Stuttgarter Zoos. Der 36 000 Mitglieder starke Förderverein und sein Chef Georg Fundel machen Druck auf Wilhelma und Landesregierung.











Der Protest gegen die Erhöhung der Parkgebühren und die Abschaffung der Stundentarife im Wilhelma-Parkhaus nimmt weiter Fahrt auf. Der Vorsitzende des Fördervereins der Wilhelma, Georg Fundel, erklärt: „Wir sind als Verein mit so vielen Beschwerden und Austrittsandrohungen konfrontiert, dass wir nicht mehr zuschauen wollen, bis endlich vernünftige Entscheidungen fallen.“ Es gebe viel Aufregung in dem 36 000 Mitglieder zählenden Förderverein, berichtet Fundel. Die Mitglieder wollten es sich nicht vorschreiben lassen, wie lange sie sich in der Wilhelma aufhalten. „Jeder hat seinen Rhythmus“, sagt Fundel.