1 In anderen Ländern – wie hier in der Nähe von Jericho – sind Flusstaufen üblicher als in Deutschland. Foto: dpa

Mehrere evangelische Kirchengemeinden aus Ludwigsburg und Kornwestheim veranstalten im Juli einen ganz besonderen Gottesdienst.















Wem eine Taufe in der Kirche zu gewöhnlich ist, der kann sich in diesem Sommer etwas spektakulärer zu Gott bekennen. Am 24. Juli findet in Ludwigsburg erstmals ein großes Tauffest am Neckarufer statt. Unter dem Motto „Ins Leben eintauchen“ organisieren mehrere Kirchengemeinden den Gottesdienst in Hoheneck.

„Ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, für alle steht die Taufe offen“, heißt es in der Ankündigung. Der Open-Air-Gottesdienst startet um 11 Uhr. Die Taufen werden die Pfarrer und Pfarrerinnen der beteiligten evangelischen Gemeinden vornehmen, für Kurzentschlossene gibt es sogar eine „Drop-in-Taufe“. Anschließend ist ein Picknick direkt am Fluss möglich. Die Utensilien müssen jedoch selbst mitgebracht werden. Im Vorfeld gibt es an zwei Terminen Vorbereitungstreffen, an denen Fragen beantwortet werden: Am Mittwoch, 6. Juli um 19 Uhr in der Friedenskirche in Ludwigsburg oder am Freitag, 8. Juli um 16 Uhr im Gemeindehaus Neckarweihingen.

Weiter Infos unter: www.meinekirche.de