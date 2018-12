Flugzeugtransport im Großraum Stuttgart Ein Passagierjet als Weihnachtspaket

Von Wolf-Dieter Obst 22. Dezember 2018 - 13:21 Uhr

Ein Airbus nutzt die Autobahn als Rollbahn: Ein spektakulärer Transport über 1981 Kilometer vom Baltikum über Deutschlands Autobahnen ist im Südwesten angekommen. Nur zum Schluss gibt es eine böse Überraschung.





Stuttgart - Erst dröhnt ein Schiffshorn im Engelbergtunnel. Dann fliegt ein Passagierjet durch die Röhre der A 81 bei Leonberg. Schiffs- und Flugkapitän zugleich – was für eine letzte große Fahrt für Hermann Futterknecht! Jahrzehntelang steuerte er als Fahrer Schwertransporte über die Straßen und wird im Mai nächsten Jahres in Ruhestand gehen. In der Nacht zum Samstag ist der 65-Jährige kurz vor dem Ziel einer 1981 Kilometer langen Reise. Er bringt ein Passagierflugzeug in den Südwesten.

Natürlich hat er kein Schiffshorn. Es ist die Hupe des 55 Meter langen, fünf Meter breiten und 99 Tonnen schweren Trucks, und Futterknecht hupt. Der Airbus fliegt auch nicht. Der 33 Meter lange Rumpf des A 320 rollt festvertäut in einem Kesselwagen. Ein echter Passagierjet, ein Weihnachtsgeschenk für die Bundeswehr in Calw im Nordschwarzwald. Futterknecht ist, wie das ganze Team des Stuttgarter Schwertransportunternehmens Hermann Paule, auf Geheimmission unterwegs. Niemand soll wissen, dass die Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte, weltweit im Antiterrorkampf im Einsatz, diesen Airbus als Trainingsobjekt für Geiselbefreiungen bekommt. Doch ein Flugzeug, das die Autobahnen Deutschlands von Nord nach Süd als Rollbahn nutzt, ist keine geheime Kommandosache. „So einen Transport, über fast 1000 Kilometer, hat es in Europa noch nie gegeben“, sagt Rainer Schmid, der Paule-Geschäftsführer.

Wie schnell ist ein Flugzeug im Tunnel?

Natürlich fliegt der Airbus nicht durch den Tunnel. Aber Futterknecht hat auf der Autobahn im Konvoi durchaus 70 Kilometer pro Stunde auf dem Tacho, als er am Freitag um 22.55 Uhr Richtung Röhre fährt. Dort reduziert er auf Tempo 50, man muss es nicht übertreiben. Geblitzt wird er trotzdem. Von Fotografen, die den Tross begleiten.

Futterknecht hat eine lange Reise hinter sich. Dabei ist er schon viel herumgekommen. „In Estland war ich aber noch nie“, sagt der 65-Jährige. Am 9. Dezember hatte er sich nach Tallinn aufgemacht, um dort den Ruheständler abzuholen. Der Airbus der Charterlinie Smart Lynx hatte im Februar 2018 in Tallinn eine Bruchlandung hingelegt – und war nun für 150 000 Euro zu haben. Die Bundeswehr, seit vier Jahren auf der Suche, hatte sich das Schnäppchen gesichert. Es musste nur noch über 1981 Kilometer Land- und Seeweg in das Trainingszentrum in Calw gebracht werden.

Wenn Verkehrsschilder im Weg stehen

Nur noch. Am 14. Dezember sind Flugkapitän Futterknecht und sein 31-jähriger Co-Pilot Thomas Lucke am Flughafen in Tallinn losgefahren, zunächst zwei Tage per Schiff über die Ostsee bis Travemünde. Am Mittwoch dann nachts 936 Kilometer auf Autobahnen und Bundesstraßen südwärts.

Das Besondere dabei: Das Tieflader-Teil, auf dem der Flugzeugrumpf ruht, ist höhenverstellbar. An der Abfahrt Leonberg-West muss es ganz runter – um unter den Schilderbrücken durchzukommen. Am Kreisverkehr der B-295-Umfahrung in Weil der Stadt dagegen muss das Flugzeug rauf – weil man mit 1,65 Meter Bodenfreiheit besser um die Kurve kommt. Vorfahrtsschilder, die im Weg stehen, werden vom Begleittrupp mit großen Schraubschlüsseln einfach aus dem Boden gedreht. Futterknecht blickt auf die Uhr, nachdem er den Kreisel passiert hat: 0.13 Uhr, Samstag, alles läuft wie geschmiert.

Irgendwann „verreckt“ mal was

Doch Futterknecht weiß: „Irgendwas verreckt immer irgendwann mal“, sagt der Mann aus dem bayerischen Schwaben. Und tatsächlich: Lächerliche fünf Kilometer vor dem Ziel, in Althengstett im letzten Kreisverkehr, um 1 Uhr, „verreckt“ die Hydraulikleitung. Ganz hinten am Vierachs-Nachläufer kann Co-Pilot Lucke nicht mehr lenken. Das Begleitteam flext, flickt und flucht. Um 2.20 Uhr wird ein Notdienst aus Pforzheim gerufen: Gebraucht wird ein spezieller, vier Meter langer Schlauch. Warten. Warum ärgern? Im strömenden Regen holt Futterknecht Kaffee an der nahen Tankstelle.

Es ist 4.30 Uhr, als der Tross am Kasernentor in Calw ankommt. Für den Airbus und Hermann Futterknecht geht die letzte ganz große Reise zu Ende. Ob ihm im Mai 2019 im Ruhestand nicht was fehlen wird, daheim in Burgau im Kreis Günzburg, zwischen Legoland und Kernkraftwerk? Er winkt ab: „Ich hab’ einen Schwiegersohn mit Landwirtschaft und vier Oldtimer-Bulldogs, da gibt es immer was zu tun.“