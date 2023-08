1 Symbol der Wagner-Gruppe in Moskau. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Vlad Karkov

Bei einem Flugzeugabsturz in Russland sollen mehrere Menschen ums Leben gekommen sein. Auf der Passagierliste war auch Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin soll zwei Monate nach seiner rätselhaften Meuterei beim Absturz eines Flugzeugs in Russland getötet worden ein. Prigoschins Name stehe auf der Passagierliste, teilte die Luftfahrtbehörde Rosawiazija am Mittwoch mit, wie russischen Agenturen meldeten. Alle zehn Personen an Bord seien vorläufigen Informationen zufolge ums Leben gekommen, teilte der russische Zivilschutz mit.