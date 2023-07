1 Der einjährige Probebetrieb für die neue Flugroute in Richtung Süden beginnt voraussichtlich im ersten Quartal 2023. Das entschied die Fluglärmkommission. Foto: Horst Rudel

Die neue Flugroute in Richtung Süden wird im Probebetrieb ein Jahr lang getestet. Dafür votierte die Fluglärmkommission für den Flughafen Stuttgart mit hauchdünner Mehrheit.









Nach eineinhalbstündiger Diskussion hat die Fluglärmkommission für den Flughafen Stuttgart für einen zunächst einjährigen Probebetrieb auf der neuen Flugroute in Richtung Süden gestimmt. Die 17 Mitglieder tagten in der Zehntscheuer in Echterdingen. Sie kamen unerwartet schnell zur Abstimmung. In dieser setzten sich die Befürworter durch. Das Ergebnis fiel denkbar knapp aus. Mit sechs Ja-Stimmen, fünf Enthaltungen, fünf Nein-Stimmen votierte die Kommission für die Routenänderung. In diesem Ergebnis spiegeln sich die gegensätzlichen Positionen wider.