Ein Passagier umging am Freitagabend die Sicherheitskontrolle (Archivbild) am Stuttgarter Flughafen.

Zwischenfall am Flughafen in Stuttgart: Am Freitagabend mussten bereits eingecheckte Passagiere den Sicherheitsbereich verlassen und ein zweites Mal die Kontrollen passieren.









Am Stuttgarter Flughafen ist es am frühen Freitagabend zu einem Zwischenfall gekommen. Laut einer Sprecherin der Bundespolizei war ein Passagier in den Sicherheitsbereich gelangt, ohne zuvor die Kontrollen passiert zu haben. Daraufhin mussten alle Fluggäste, die sich in diesem Bereich aufhielten und auf ihren Abflug warteten, wieder vor die Kontrollstellen zurück.