Flughafen Stuttgart: Deutsche Post streicht Nachtflüge – das hat Auswirkungen auf die Filderbewohner

80 bis 100 Flüge der Nachtluftpost fallen voraussichtlich ab 1. April weg. Das entlastet die Filderbewohner vom Fluglärm. Wenn der Bundestag das Postgesetz modernisiert, darf das Unternehmen Briefe über die Straße transportieren.











Der Nachtluftpostflug zwischen Stuttgart und Berlin wird zum 1. April eingestellt. „Der letzte Flug startet am 27. März abends nach Berlin“, sagt Marc Mombauer, Pressesprecher der DHL-Group in Stuttgart. Vom 2. April an wird der Posttransport nach seinen Worten „komplett auf die Straße verlagert“. Der Verzicht auf die Nachtpostflüge, die beim Lärmschutzbeauftragten für den Flughafen Stuttgart Stefan Köhler einer der Hauptgründe für Beschwerden sind, wird durch die Modernisierung des Postrechts möglich. Das Thema steht am 23. Februar auf der Agenda des Bundestags in Berlin. Dann entscheiden die Parlamentarier über das neue Gesetz.