1 In zwei Koffern befand sich die Millionensumme, die Zollbeamte entdeckten. (Symbolbild) Foto: IMAGO/blickwinkel/IMAGO/McPHOTO/BilderBox

Rund 1,4 Millionen Euro Bargeld haben Zollbeamte im Gepäck eines Reisenden am Flughafen München entdeckt. Das Geld war in zwei Koffern versteckt, teilte das Zollfahndungsamt München am Dienstag mit.











Link kopiert



Rund 1,4 Millionen Euro Bargeld haben Zollbeamte im Gepäck eines Reisenden am Flughafen München entdeckt. Das Geld sei in zwei Koffern versteckt gewesen, teilte das Zollfahndungsamt München am Dienstag mit. Demnach fiel das Gepäck bereits am 27. Dezember beim Röntgen auf.