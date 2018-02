Flughafen in Stuttgart Militärmaschine sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Von Mathias Bury 25. Februar 2018 - 17:06 Uhr

Aufregung am Stuttgarter Flughafen: Ein Lastenflugzeug der US-Armee blieb am Sonntag auf dem Rollfeld stehen. Die Boeing C-17 Globemaster hatte offenbar ein technisches Problem.





Stuttgart - Ein Einsatz der Flughafenfeuerwehr hat am Sonntagnachmittag auf dem Filder-Airport kurz Aufregung verursacht. Kurz nach 14 Uhr war dort eine Militärmaschine der US-Army gelandet. Anders als üblich aber war diese dann nicht sofort zum Bereich der Militärbase gerollt, sondern blieb auf einem Rollweg stehen. Kurz darauf rückte die Flughafenfeuerwehr mit mehreren Fahrzeugen aus.

Offenbar nur ein kleines technisches Problem

Die Maschine habe „wohl ein technisches Problem“ gehabt, erklärte ein Flughafensprecher. In solchen Fällen werde nach einem Standardverfahren ein Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die vierstrahlige Maschine vom Typ Boeing C-17 Globemaster, die dem Transport von Truppen oder großen Lasten dient, sei aber nur „wenige Minuten“ auf dem Rollweg gestanden und daraufhin wie geplant auf das Vorfeld der US-Army weitergerollt.

Erst am Mittwochabend hatte ein Pilot eines Flugzeugs aus dem italienischen Bari eine sogenannte Luftnotlage und damit einen Großalarm am Flughafen ausgelöst. Nach Angaben der Fluggesellschaft Eurowings hatte der Pilot vorsorglich eine sogenannte bevorzugte Landung angefordert, um schnell auf der Landebahn aufsetzen zu können. Bei einer solchen Sicherheitslandung sorgt die Flugsicherung dafür, dass der Pilot bevorzugt landen kann. Als Grund wurden technische Probleme genannt. Auch in diesem Fall waren die Probleme offenbar so gering, dass die Maschine ohne Probleme landen konnte und auch die Passagiere ohne Beeinträchtigungen das Flugzeug verlassen konnten.