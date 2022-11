Flughafen in New York

1 Die Katze steckte im Koffer. Foto: TSA/twitter

Am Flughafen in New York hat das Sicherheitspersonal eine lebendige Katze in einem Koffer entdeckt. Was der Passagier dazu sagte.















Ich packe meinen Koffer und nehme mit: eine Katze. Am Flughafen in New York entdeckten Sicherheitskräfte den lebendigen Vierbeiner im Gepäck eines Passagiers.

Das orangefarbene Tier habe sich in einem geschlossenen Koffer befunden, den der Fluggast vor seiner Reise am John-F.-Kennedy-Flughafen aufgegeben habe, sagte eine Sprecherin der US-Verkehrssicherheitsbehörde TSA der Deutschen Presse-Agentur.

Im Gepäckscanner sei die Katze entdeckt und herausgeholt worden, bevor der Koffer in das Flugzeug geladen worden sei. Das Tier sei in guter Verfassung gewesen und inzwischen wieder sicher in seinem Zuhause. Der Passagier habe angegeben, dass die Katze jemand anderem aus seinem Haushalt gehöre. Wie sie in den Koffer kam, ist unklar. Den Passagier erwarte keine Strafe.