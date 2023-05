Prinz Harry soll sich nicht einmal eine Stunde nach der Krönung seines Vaters bereits wieder auf den Weg nach Kalifornien gemacht haben. Er wurde am Flughafen Heathrow gesichtet. In seiner Wahlheimat möchte er den Geburtstag seines Sohnes Archie feiern.

Das war ein kurzer Besuch: Prinz Harry (38) hat sich nach der Krönung seines Vaters König Charles III. (74) schnell wieder auf den Rückweg nach Kalifornien begeben. Wie die britische "Daily Mail" und "Page Six", das Klatsch-Ressort der Boulevardzeitung "New York Post", berichten, wurde der Ehemann von Herzogin Meghan (41) weniger als eine Stunde nach dem Ende der Krönungszeremonie am Flughafen Heathrow gesichtet.

Kein Auftritt auf dem Balkon

Wie angekündigt zeigte sich Prinz Harry zuvor nicht zusammen mit der Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham Palasts. Lediglich bei der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey war er anwesend und nahm in der dritten statt vermuteten zehnten Reihe neben seinen Cousinen Platz. Dass es bei einer Stippvisite in London blieb, hat einen besonderen Grund: Prinz Harry will den vierten Geburtstag seines Sohnes Archie, der ebenfalls am 6. Mai stattfindet, in Kalifornien mitfeiern.

Ein Insider sagte bereits vor der Krönungszeremonie dem britischen Boulevardblatt "The Sun", dass Harry "innerhalb von 24 Stunden in Großbritannien ein- und ausreisen" werde. Die Zeitung spekulierte, dass der Herzog von Sussex nur zwei Stunden nach dem Ende der Zeremonie um 13 Uhr wieder in der Luft sein könnte. Nach einem etwa zehn Stunden langen Flug wäre er am frühen Abend Ortszeit in den USA.

Wie das US-Magazin "People" vorab berichtete, plant Herzogin Meghan, die nicht nach London gereist ist, eine kleine Party für ihren Sohn in der heimischen Villa im kalifornischen Montecito. Schwester Lilibet (1), Meghans Mutter Doria Ragland (66) und einige Freunde sollen da sein, um Archie eine schöne Zeit zu bereiten.