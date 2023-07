1 Zwei Männer sollen erst gemeinsam getrunken und dann in Streit geraten sein. Einer kam in der Folge ums Leben. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 64-Jähriger wird blutüberströmt in einer Flüchtlingsunterkunft gefunden – offensichtlich gab es einen Streit. Er stirbt kurz darauf. Was ist geschehen?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach dem Tod eines 64-jährigen Bewohners einer Flüchtlingsunterkunft in Achern (Ortenaukreis) sitzt ein 71-Jähriger in Untersuchungshaft. Auch er lebte in der Unterkunft. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die Männer - wohl beide aus der Ukraine stammend - in einen Streit geraten sein, nachdem sie zusammen Alkohol getrunken hatten. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntagabend mit. Die Umstände und der Ablauf der tödlichen Auseinandersetzung seien jedoch weiterhin Gegenstand der Ermittlungen