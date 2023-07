1 Im vergangenen Jahr reichte Sascha Hehn (li.) die Kündigung ein, jetzt wird Florian Silbereisen sein Nachfolger als Kapitän auf dem ZDF-„Traumschiff“. Foto: ZDF

Die Karriere von Florian Silbereisen war immer schon nachhaltig geplant. Jetzt macht der 37-Jährige Moderator, Musiker und Sänger den nächsten Schritt. Auf dem Wasser.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Es ist eine klassische Geschichte: Die Beziehung ist kaputt, erst mal in Urlaub fahren, Kopf frei bekommen und Kraft tanken. Florian Silbereisen macht daraus nun den Karrieresprung. Er wird neuer Kapitän auf dem ZDF-Unterhaltungskutter „Das Traumschiff“ und beerbt Sascha Hehn, der im vergangenen Jahr die Kündigung einreichte. An Weihnachten und an Neujahr soll der 37-Jährige erstmals als Kapitän Max Prager über die Weltmeere schippern, es geht in die Karibik und nach Kolumbien.