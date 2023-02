9 Nachts in den Wagenhallen Foto: I/nes Rudel

Gleich zu Beginn war der Ansturm groß, aber nach 16 Uhr ist die Anzahl der Besucher beim ersten Flohmarkt im Studio Amore, das sich im ehemaligen Hotel am Schlossgarten befindet, schon überschaubarer. Dennoch: Lisa Dalati und Lisa Pettenpohl, die Organisatorinnen des Marktes, sind sehr zufrieden.

Die „zwei Lisas“ organisieren Flohmärkte seit vielen Jahren, begannen damit aus eigenem Interesse, konzentrierten sich zunächst vor allem Waren für Kinder und Frauen. Nun sind die Kinder älter geworden und die Organisatorinnen möchten das Spektrum ihrer Märkte erweitern – dies gelang beim ersten Versuch nicht ganz: „Es gab hier heute fast nichts für Männer. Das war wirklich schade, wir hätten gerne Männer dabeigehabt.“

„Wir machen keine Billigflohmärkte“

Mit ihren Märkten möchten sich Lisa Dalati und Lisa Pettenpohl anheben vom üblichen Flohmarktbetrieb. „Wir machen keine Billigflohmärkte, bei denen es alles für einen Euro gibt. Wir selbst hatten noch hochwertige Waren zuhause und wollten eine Fläche dafür bieten. Natürlich gibt es aber auch Schnäppchen für wenige Euro.“

32 Anbieter sind dabei, fast alle stammen sie aus Stuttgart. Die Besuchermengen, die durch die Flure des ehemaligen Hotels strömen, sind am Samstagnachmittag ungezählt. Auf zwei Ebenen, teils ausgelegt mit dickem Teppich, geht man vorüber an dicht behangenen Kleiderständen, an Blusen und Mänteln, die an Bügeln frei hängen, an kleinen Bergen aus Kinderspielzeug. Ganze Familien schlendern neugierig durch die Gänge, bleiben hier und da stehen, tragen neue alte Schätze davon.

Nach Ende des Flohmarkts wird im Studio Amore getanzt

Kathinka Kirschner gehört zu den Anbietern im Studio Amore, das seit einigen Wochen als Zwischennutzung zum neuen Anziehungspunkt im Stuttgarter Nachtleben geworden ist. Sie ist Stammgast bei den Flohmärkten von Lisa Dalati und Lisa Pettenpohl und verkauft vor allem Kleidung für Kinder und Erwachsene. Sie ist nicht unzufrieden mit ihrem Absatz, aber auch sie hat bemerkt, was vielen Gästen unklar war: „Ist es ein Flohmarkt für Kindersachen oder ein Trödelmarkt?“ Egal: Nach dem Ende des Marktes, dem Ende des Bummels, wartet die Bar im Studio Amore, und dort wird getanzt.

Zu selben Zeit, gut 30 Minuten vor der Öffnung des zweiten Stuttgarter Flohmarktes an diesem Tag, steht vor den Wagenhallen schon eine Schlange, die lang ist und noch länger wird. Der Nachtflohmarkt in den Wagenhallen hat einen guten Ruf, aber er musste einige Zeit aussetzen. Noch vor dem ersten Lockdown, im Januar 2020, fand er zum letzten Mal statt, erzählt Stefan Mellmann, Geschäftsführer der Wagenhallen. 2021 dann gab es einen Markt unter Corona-Bedingungen. Das Publikum scheint ausgehungert nun, der Zulauf ist sehr groß. Von 18 Uhr bis 23.59 Uhr wird Betrieb in den Wagenhallen sein; Stefan Mellmann rechnet mit 3000 bis 6000 Besuchern.

In der Wagenhalle legt der DJ Turnbeutelvergesser auf

Bis Mitternacht also wogt ein Meer aus zumeist jüngeren Menschen durch die große Halle und DJ Turnbeutelvergesser, eigentlich der Hausmeister der Wagenhalle und dem Flohmarktpublikum bekannt von früheren Märkten, lockert die Stimmung auf mit Dub und Reggae. Erstmals bei einem Nachtflohmarkt ist auch der kleinere Raum der Wagenhallen geöffnet – dort werden die DJs Mittone und Janjoulow auflegen, dort findet sich kurz nach 18 Uhr natürlich noch kein Publikum – aber das wird noch kommen.

In der großen Wagenhalle, mit 130 Verkaufspositionen, finden die Bummler derweil alles, was sie suchen: Da steht man an Kisten voller Schallplatten, Bücher, DVDs, betrachtet Kleidungsstücke, Bastelwaren, Armbänder, Schmuck. Und wer Hunger verspürt der wird vielleicht glücklich mit Falaffeln – oder mit Pommes aus Süßkartoffeln, Guacamole oben drauf.