Flammeninferno in Haslach-Bollenbach

1 Lichterloh stand der Aussiedlerhof in der Nacht auf Karfreitag in Flammen. Stundenlang bekämpfte die Feuerwehr den Brand. Foto: Einsatz-Report 24/Dürr

Ein Großfeuer auf einem Bauernhof im Haslacher Ortsteil Bollenbach hat in der Nacht auf Karftreitag mehr als Hundert Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Schaden ist immens.











Um kurz nach 2 Uhr erreichten die Leitstelle mehrere Notrufe über einen Gebäudebrand in der Bollenbacher Waldstraße - einem Aussiedlergelände am Berghang. Bereits auf der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte war ein Feuerschein weithin sichtbar. Das komplette Anwesen des Aussiedlerhofes mit Wohngebäude stand lichterloh in Vollbrand.