Etwa 50.000 Besucher erwarten die Veranstalter bei den „Flammenden Sternen" in Ostfildern.

Das internationale Feuerwerksfestival „Flammende Sterne" soll am Wochenende stattfinden – mehrere zehntausend Menschen werden erwartet. Doch nun sagt die Wetterprognose Regen und Gewitter voraus.









In drei Tagen soll es los gehen, die 19. Auflage des Feuerwerksfestivals „Flammende Sterne“ findet vom 25. August bis zum 27. August im Scharnhauser Park in Ostfildern statt. Rund 50.000 Besucherinnen und Besucher werden zu dem dreitägigen Festival erwartet, um sich den feurigen Wettstreit der Pyrotechnikerinnen und Techniker, welche von Belgien, Griechenland und den USA anreisen, mit anzuschauen. Doch nicht nur der Sieger des schönsten musikalisch begleiteten Feuerwerks wird gekürt – der Name ist Programm: Livemusik, Heißluftballons und Lasershows wird es auch in diesem Jahr wieder auf dem Festival geben.