15 Flimmernde Sterne-Kaskaden und große Feuertuffs malt das österreichische Unternehmen Feuerwerke Jost an den Nachthimmel über Ostfildern. Foto: Roberto Bulgrin

Kurz vor dem Höhepunkt des Abends, dem Feuerwerk selbst, hatte sich die Festivalwiese im Scharnhauser Park in ein wogendes Lichtermeer verwandelt. Tausende Besucherinnen und Besucher ließen ihre Handys leuchten und zeigten Präsenz in dieser nicht immer nur hellen Zeit. Es sind auch solche Rituale, die die Menschen nach Ostfildern lockten. Und der Wille nach Normalität und Ablenkung.

„Man kann nicht immer nur zu Hause herumsitzen. Seit Corona ist das unsere erste große Veranstaltung“, erzählte eine Besucherin, die mit ihrer Familie aus Ellwangen zu dem dreitägigen Feuerwerksfestival gekommen war. „Das leisten wir uns jetzt mal“, ergänzte sie mit Blick auf die Ticketpreise. Für den Einzeleintritt berappten Gäste ab 14 Jahren 21 Euro, die Dauerkarte für alle drei Festivaltage kostete 48 Euro inklusive VVS-Fahrschein. Und wer das Rundum-sorglos-Paket mit reserviertem Sitzplatz auf der Wiese, Zugang zum VIP-Bereich, Sektempfang und kalt-warmem Büfett bevorzugte, war mit 139 Euro dabei.

Entspanntes Warten auf den Höhepunkt

Schon ab den späten Nachmittagstunden hatten sich die Wiesen im Scharnhauser Park in eine bunte Patchwork-Landschaft verwandelt. Überall lagerten Menschen auf Decken, viele Gruppen und Familien genossen ihr Picknick in entspannter Atmosphäre. Und vor den zahlreichen Essensständen bildeten sich lange Schlangen.

Einiges an Abwechslung war geboten, um sich die Zeit bis zum Musik-Feuerwerk zu vertreiben. Dafür sorgten neben den Comedy-Artisten von Opus Furore auch die Streetdance-Einlagen der Gruppe Messengers. Zum Staunen brachte Markus Stahlberg sein Publikum. Zusammen mit Sohn Nils zeigte der renommierte Tübinger Trial-Fahrer, angespornt von dem Klatschen der Zuschauer und einpeitschender Musik, eine sportlich spektakuläre Bike-Stuntshow, bei der die Fahrer mit ihren Rädern auf Palettenstapel sprangen und akrobatische Tricks auf Vorder- und Hinterrad präsentierten.

Ein durchinszeniertes Lichtergewitter

Selbst in Bewegung kommen konnten die Festivalgäste auf einer Fahrt mit dem nostalgisch angehauchten Kettenkarussell, und die Kinder hatten auch auf dem benachbarten Wasserspielplatz ihren Spaß. Und dann war der lang ersehnte Höhepunkt endlich da: Ein dumpfer Knall kündigte das Feuerwerk an, kurz war alles still, und der Himmel blieb dunkel. Dann folgte ein durchinszeniertes Lichtergewitter, mit dem Joachim Berners „Innovative Pyrotechnik“ am Samstag zum wiederholten Mal ihre feurige Visitenkarte bei den Flammenden Sternen abgab. Gut zwanzig Minuten lang malten die Raketen des Ehninger Unternehmens im Takt der mal peitschenden, mal schmeichelnden Musik funkelnde Bilder ans Firmament. Feuerbälle, Glitzerkaskaden, blitzende Schweife und zuckende Blitze hatte Berner zu einer imposanten Schau komponiert.

Ein Augenschmaus, auf den die Menschen im Park auch wegen der Coronapause lange gewartet hatten. Dem Feuerwerk vorausgegangen waren eine Lasershow der Firma Bam Bam FX aus Rottweil und die obligate Nationalhymne. Der Abschussbereich für die Pyrotechnik war mit einem Zaun gesichert. Ihm gegenüber standen Campingstühle und Klappsessel im Zuschauerbereich fein säuberlich in Reih und Glied aufgestellt. Das waren die reservierten Plätze.

Fotografen in Reih und Glied

Dahinter hatten sich viele Fotografen eingerichtet und ihre Stative in langen Reihen aufgebaut. Seine Eintrittskarte habe er beim Fotowettbewerb der Flammenden Sterne im Jahr 2019 gewonnen, berichtete ein Besucher, der zum vierten Mal auf dem Festival fotografierte. Zusammen mit weiteren Mitgliedern des Rottweiler Fotoclubs sei er an allen drei Festivaltagen präsent, das gehöre im Sommer einfach zum Vereinsprogramm, erläuterte er.

Auch Hubert Hartmann aus Stuttgart hatte sein Equipment zentral auf das Feuerwerk ausgerichtet. „Fotografie Lightpainting“ stand auf Hartmanns Weste und weist ihn als Mitglied der SG Stern Sparte Foto seines Arbeitgebers Daimler AG aus. Seine Aufnahmen sind so exzellent, dass der Veranstalter der Flammenden Sterne, die MCE GmbH – Die Ideenschmiede aus Leinfelden-Echterdingen, auf ihrer Facebook-Seite mit ihnen für das Festival wirbt.

ALLES BEGANN BEI DER GARTENSCHAU

Festival

Das dreitägige Feuerwerksfestival Flammende Sterne wird seit 2003 ausgetragen. Seinen Ursprung hat es in Ostfildern. Weitere Austragungsorte waren auch Gera, Mannheim und Leipzig, Heilbronn und Weil am Rhein. Feuerwerker-Teams aus verschiedenen Ländern treten gegeneinander an, eine Fachjury kürt den Sieger.

Ursprung Den Auftakt zu Feuerwerken in Ostfildern bot die Landesgartenschau, die im Jahr 2002 in Ostfildern stattfand. Seither ist der Scharnhauser Park mit seinen großen Flächen ein beliebter Austragungsort.