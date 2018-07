First Lady besucht Kinderkrankenhaus Melania Trump postet Bilder fürs Herz

Von red/dpa 25. Juli 2018 - 22:04 Uhr

Diese Bilder gehen ans Herz: Melania Trump hat in Nashville ein Kinderkrankenhaus besucht und sich rührend um die kleinen Patienten gekümmert.





Washington - US-Präsident Donald Trump flutet seinen Twitter-Account derzeit mit Erklärungen zum Handelsstreit - seine Frau Melania postet dagegen Bilder fürs Herz. Sie klatscht sich mit dem Kind einer drogenabhängigen Mutter ab, pustet Seifenblasen oder umarmt andere Kinder. Entstanden sind die Aufnahmen am Dienstag in einem Kinderkrankenhaus in Nashville (Tennessee).

#BeBest will continue to bring attention to NAS. A very big thank you to @VUMCchildren & staff for an informative & moving visit. It is a joy spending time w/ such courageous kids & to witness the strength of families who must deal with these tough situations. pic.twitter.com/WuZtjee1EQ— Melania Trump (@FLOTUS) 25. Juli 2018

Ärzte des Monroe-Carell-Jr.-Krankenhauses informierten die First Lady, wie Kinder von drogenabhängigen Müttern behandelt werden können. Im Anschluss besuchte Melania Trump Kinder auf der Intensivstation.

Besuche wie diese gehören zur Agenda der „Be Best“-Kampagne von Melania Trump. Mit der im Mai gestarteten Aktion will sie Kinder über die Nutzung sozialer Medien, eine gesündere Lebensweise und Drogenmissbrauch informieren.