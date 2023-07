11 Alles so schön bunt hier: Ministerpräsident Winfried Kretschmann (zweiter von links) beim Rundgang durch die neue Stihl-Markenwelt am Waiblinger Remsufer. Foto: Gottfried Stoppel

Mit Prominenz aus Wirtschaft und Politik hat das Waiblinger Familienunternehmen Stihl an seinem Stammsitz die neue Markenwelt eingeweiht – auch wenn die 1500 Quadratmeter große Attraktion mit Multimedia und Tannenduft fürs breite Publikum erst ab Ende September öffnet.









Mit einem ersten Rundgang für den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann hat der Waiblinger Motorsägenhersteller Stihl seine neue „Markenwelt“ am Donnerstag erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Betriebsmuseum, zentraler Baustein der seit Jahren laufenden und mehr als 100 Millionen Euro teuren Modernisierung für den Stammsitz am Remsufer, soll die Faszination der Stihl-Geräte auf drei Etagen erlebbar machen – und künftig in einem Atemzug mit Familienattraktionen wie der Märklin-Erlebniswelt in Göppingen oder dem Steiff-Museum in Giengen an der Brenz genannt werden.