Filderstadt-Sielmingen Mann stirbt bei Unfall mit Mercedes-SUV

Von red/dpa 12. Februar 2018 - 07:21 Uhr

Zu einem tragischen Unfall ist es am Sonntag in Filderstadt-Sielmingen im Landkreis Esslingen gekommen. Der Fahrer eines Mercedes-SUV starb noch am Unfallort.





8 Bilder ansehen

Sielmingen - Ein 78 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in Sielmingen (Landkreis Esslingen) ums Leben gekommen. Sein Wagen streifte zunächst in einem Kreisverkehr ein anderes Auto, wie die Polizei am Abend mitteilte. Danach sei das Fahrzeug mehrere Hundert Meter zum Teil über einen Gehweg gefahren, in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Mehr zum Thema

Das Auto blieb den Angaben nach vor einer Ampel stehen. Der Fahrer sei in seinem „völlig demolierten Auto“ eingeklemmt worden, so die Polizei. Die Feuerwehr befreite ihn. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der andere Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei wollte prüfen, ob womöglich gesundheitliche Probleme zu dem Unfall geführt haben.