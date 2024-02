Filderstadt-Sielmingen: 35-Jähriger tot auf Fahrrad aufgefunden – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Freitag hat ein Passant in Filderstadt (Kreis Esslingen) einen 35-Jährigen leblos aufgefunden. Der Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen. Die Umstände des Todes sind laut Polizei noch unklar, Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es aber nicht.

Der Mann war gegen 1.30 Uhr an der Kreuzung der Birkenstraße mit der Katharinenstraße gefunden worden. Er trug einen Helm und lag ersten Erkenntnissen nach offenbar schon mehrere Stunden an der Stelle. Zur Todesursache könne man noch keine Angaben machen, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage. Hinweise auf Beteiligung Dritter, etwa bei einem Unfall, oder einen Sturz des Mannes gebe es aber bislang nicht. Auch eine natürliche Todesursache könne weder ausgeschlossen noch bestätigt werden. Die Ermittlungen laufen. Dazu bittet die Polizei unter der Telefonnummer 07 11/399 04 20 um Zeugenhinweise, auch von Personen die den Radler, der zuvor offenbar in Richtung Bonlanden gefahren war, vor seinem Tod gesehen haben könnten.