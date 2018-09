KF Kosova gegen SV Özvatan II Schläge nach Elfmeter beim Fußball in Filderstadt

Von uls 10. September 2018 - 12:37 Uhr

Nicht immer steht der Ball im Zentrum eines Fußballspiels. (Symbolfoto) Foto: dpa

Zwei Fußballmannschaften haben am Sonntagnachmittag aufeinander eingeprügelt – insgesamt waren bis zu 30 Personen an der Auseinadersetzung beteiligt. Als die Polizei herausfinden will warum, bewahren sie Stillschweigen.

Filderstadt - Aufeinander eingeprügelt haben zwei Fußballmannschaften am Sonntagnachmittag in Filderstadt-Bernhausen im Kreis Esslingen.

Als der Schiedsrichter gegen 16.45 Uhr kurz vor dem Ende der Begegnung der Bernhäuser Mannschaft KF Kosova und des Stuttgarter Teams SV Özvatan II einen Elfmeter pfiff, kochten die Emotionen über. Dabei schlugen laut Polizei mehrere Spieler von dem einen Team auf Akteure der anderen Mannschaft ein. Attackiert wurden Spieler und Zuschauer, die schlichtend eingreifen wollten.

Insgesamt seien bis zu 30 Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen, sagt die Polizei, der allerdings der genaue Ablauf der Geschehnisse noch unklar ist: Denn die Spieler beider Mannschaften wollten dazu keine Angaben machen. Zwei Zuschauer wurden leicht verletzt.