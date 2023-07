1 Nationalspielerin Alexandra Popp mit Regenbogenbinde Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Bei der Frauen-WM scheint die FIFA nach Debatten um einen Kompromiss bemüht, was bunte Kapitänsbinden angeht. Die sind zwar erlaubt – aber nicht in Regenbogenfarben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Weltverband FIFA lässt bei der Weltmeisterschaft der Fußballerinnen anders als bei der WM der Männer in Katar mehrfarbige Kapitänsbinden im Stile der „One Love“-Binde zu. Erlaubt sind beim Turnier in Australien und Neuseeland diesen Sommer verschiedene Binden mit Botschaften beispielsweise für Inklusion, aber keine in den klassischen Regenbogenfarben, wie aus der FIFA-Mitteilung am Freitag hervorgeht.