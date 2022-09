1 Wer die Ultimate Edition von Fifa 23 vorbestellt hat, darf bereits am Dienstag spielen und bekommt Fifa Points und Packs gutgeschrieben. Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Jakub Porzycki

Wer die Ultimate Edition der Fußball-Simulation Fifa 23 vorbestellt hat, der bekommt Packs und Fifa Points gutgeschrieben. Wir erklären, wann die Spieler den Bonus bekommen.















Die Fußball-Simulation Fifa 23 erscheint offiziell am Freitag. Doch bereits am Dienstag schicken einige Spielerinnen und Spieler ihre virtuellen Mannschaften auf das Feld. Denn wer die Ultimate Edition des Videospiels kauft oder vorbestellt hat, der darf drei Tage vorher loslegen.

Zusätzlich zum vorgezogenen Start bekommen Vorbesteller unter anderem 4600 Fifa Points gutgeschrieben. Das sind Punkte, die normalerweise mit Geld erkauft werden müssen. 4600 Fifa Points kosten etwa 40 Euro. Diese Fifa Points lassen sich im beliebten Spielmodus Fifa Ultimate Team (FUT) gegen virtuelle Sammelpäckchen eintauschen, in denen Fußballer-Karten stecken.

Keine Chance ohne Spitzenspieler

FUT-Spieler hoffen darauf, trotz geringer Chancen, aus den Kartensets echte Topstars zu ziehen. Denn nur das bringt bei FUT den Erfolg. Wer nicht Spezialkarten von Erling Haaland, Robert Lewandowski und Co. im Sturm platziert, der kassiert ständig Niederlagen - selbst wenn man gegen schlechtere Gegenspieler mit besseren Mannschaft antritt. Denn die Fähigkeiten der Topathleten werden bei Fifa 23 noch stärker gewichtet als bisher.

Das hat einen Grund: Die Entwickler bei Electronic Arts setzen bei FUT alles darauf, dass virtuelle Kartensets verkauft werden. Diese Geldmaschine spült dem Konzern jedes Jahr rund 1,5 Milliarden Dollar in die Kasse – und wird von Kritikern als reines Glücksspiel bezeichnet.

Paket mit 4600 Fifa Points gestrichen

Die Packungen im Panini-Stil können zwar auch erspielt werden, das dauert jedoch sehr lange. Wer echtes Geld zahlt, erhöht die Chance, einen Topspieler oder sogar bereits verstorbene Ikonen wie Gerd Müller zu ergattern. Das Geld für Fifa Points kommt natürlich auf den Kaufpreis von bis zu 100 Euro oben drauf.

In Fifa 23 ist das 4600-Punkte-Kaufpaket zwar gestrichen worden. Doch Vorbesteller bekommen die Fifa Points dennoch gutgeschrieben. Die Punkte sind am Dienstagmorgen (27. September) um 0 Uhr deutscher Zeit auf das Fifa-Konto der Spielerinnen und Spieler überwiesen worden und können somit gleich eingelöst werden.

Zudem bekommen Vorbesteller noch einen untauschbaren Spieler aus dem Team der Woche (TOTW), Kylian Mbappé als Leihspieler und einen sogenannte Fifa-23-Botschafter (Ambassador) zur Leihe mitgeliefert. Zu diesen Botschaftern zählen unter anderem David Alaba von Real Madrid und Alphonso Davies vom FC Bayern München. Alle drei Bonusspieler liefert Electronic Arts gesammelt in einem Kartenset, das direkt am Dienstag geöffnet werden kann.

Für die anderen Boni müssen sich Vorbesteller noch gedulden. Die nicht auf dem Transfermarkt tauschbare Spezialkarte eines so genannten Ones-To-Watch-Profis, also eines beachtenswerten Spielers, kommt erst am Freitagabend. Wer bis zum 21. August vorbestellt hat, der erhält am 11. November zusätzlich eine WM-Spieler-Legende im Stile eines Marvel-Helden geliefert. Mit dabei ist unter anderem Rudi Völler als The Flying German.