Ursache für das Feuer auf einem Acker in Hemmingen war laut Polizei wohl die historische Dampflok „Feuriger Elias". Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Bei einer Fahrt durch den Kreis Ludwigsburg hat vermutlich die Dampflok „Feuriger Elias" einen Acker in Brand gesetzt. Die Feuerwehr rückte mit fast 40 Einsatzkräften aus.









Bei der Fahrt einer historischen Dampflok hat offenbar am Sonntagabend ein Feld in Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) Feuer gefangen. Das geht aus einem Bericht der Polizei hervor. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte ein Sprecher mit: „Wir gehen aktuell davon aus, dass der Feurige Elias das Feld in Brand gesetzt hat.“ Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.