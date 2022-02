Feuerwehreinsatz in Stuttgart West

6 In der Nacht zum Dienstag bricht ein Feuer in einem Wohnheim in Stuttgart West aus Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Ein Brand in einem Dachstuhl eines Wohnheims in Stuttgart West ruft in der Nacht zum Dienstag die Feuerwehr auf den Plan. 30 Personen müssen evakuiert werden.















Stuttgart - In der Nacht von Montag auf Dienstag bricht im Dachstuhl eines Wohnheims in der Silberburgstraße im Stuttgarter Westen ein Feuer aus.

Anwohner meldeten laut Feuerwehr den Brand um kurz nach 1 Uhr. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl. Das Feuer breitete sich auf den 200 Quadratmeter aus und zerstörte den Dachstuhl komplett. Durch das stürmische Wetter hatte zudem ein starker Funkenflug in Richtung der angrenzenden Gebäude eingesetzt.

30 Bewohner mussten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. 29 wurden in einem Linienbus der SSB betreut, ein Bewohner wurde jedoch wegen Vorerkrankungen ins Krankenhaus gebracht.

Über zwei Drehleitern und zwei Atemschutztrupps brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Nach rund einer Stunde war das Feuer gelöscht, die Nachlöscharbeiten dauerten bis 4 Uhr an. Danach konnten die Bewohner wieder in das Gebäude. Bewohner der beschädigten Wohnungen konnten laut Pressesprecher der Feuerwehr Stuttgart ebenfalls in dem Gebäude untergebracht werden. Die Brandursache und die Schadenshöhe seien noch unklar. Sowohl Feuerwehr als auch Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.