6 In der Königstraße war am Donnerstag einiges los. Foto: 7aktuell.de/Jens Pusch

Am Donnerstag kam es in der Stuttgarter Einkaufsmeile zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Gegen 15 Uhr lösten die Rauchmelder in einer Arztpraxis Alarm aus.

Stuttgart - Alarm in der Königstraße: Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einer Arztpraxis. Daraufhin wählten die Mitarbeiter den Notruf. Feuerwehr sowie Polizei eilten in die Einkaufsmeile in Stuttgart-Mitte und evakuierten das Gebäude. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Rauch verbreitete sich ersten Erkenntnissen zufolge durch den Lüftungsschacht im Gebäude. Was diesen auslöste, ist bislang aber nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.