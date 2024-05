1 Die Feuerwehr wurde zu dem Brand nach Stuttgart-Möhringen gerufen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Beim Grillen entzündet sich auf der Terrasse eines Wohnhauses in Möhringen eine Gasflasche. Der Brand greift schnell auf den Grill über. Ein 41-Jähriger wird beim Löschversuch leicht verletzt, die Feuerwehr rückt an.











Link kopiert



Auf der Terrasse eines Wohnhauses in der Burgfelder Straße in Stuttgart-Möhringen ist am Sonntagnachmittag ein Gasgrill in Flammen aufgegangen. Beim Versuch, das Feuer selbst zu löschen, wurde ein 41-jähriger Mann leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen.