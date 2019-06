1 Das Gebäude in der Wächterstraße, in dem es brannte. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Noch ist unklar, warum am Freitagabend eine Wohnung ausbrannte. Der Schaden ist hoch. Zwei Personen wurden verletzt.

Stuttgart - Eine große Rauchwolke ist am Freitagabend zeitweise über dem Stitzenburgviertel in der Stuttgarter Innenstadt zu sehen gewesen: In der Wächterstraße 9 brannte eine Dachwohnung komplett aus. Eine junge Frau, die sich im Haus aufhielt, wurde durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Nachdem sie aus dem Gebäude gerettet worden war, musste sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein junger Mann wurde wegen ähnlicher Symptome ambulant behandelt.

Auch andere Wohnräume unterhalb des Brandherdes mussten von den Bewohnern geräumt werden, erklärte die Polizei am Abend. Das sei vor allem auf eindringendes Löschwasser zurückzuführen gewesen. Man nehme aber an, dass die anderen Wohnungen rasch wieder genutzt werden könnten. Der entstandene Sachschaden liege über 100 000 Euro, schätzten die Polizei und die Feuerwehr.

Die Ursache des Brandes muss noch ermittelt werden

In dem Gebäude befindet sich die Hauptfiliale von Bäcker Frank, die auch der Stammsitz des Traditionsunternehmens ist. Dafür, dass der Betrieb jetzt beeinträchtigt sein könnte, gab es am Freitagabend keine Anhaltspunkte.

Weshalb das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Das müssten die weiteren Ermittlungen ergeben, sagte ein Polizeisprecher. In dem Raum, in dem sich der Brand wahrscheinlich entwickelt habe, seien elektrische Geräte vorhanden gewesen. Darauf konzentrieren sich die Ermittlungen.

Polizei und Feuerwehr waren um 17.13 Uhr von zahlreichen Anrufern alarmiert worden. Als die Feuerwehr den Brandort erreichte, schlugen auch Flammen aus dem zweiten Dachgeschoss. An einem Dachfenster hielten sich Menschen auf. Die Feuerwehr brachte Drehleitern in Stellung und schickte zwei Trupps von Feuerwehrleuten ins Haus, wo zwei Personen von Rauch und Flammen eingeschlossen waren. Mit Spezialgerät, sogenannten Fluchthauben, wurden die beiden, die sich glücklicherweise nicht in der Brandwohnung befunden hätten, durchs Treppenhaus nach draußen gerettet. Die aufwendigen Nachlöscharbeiten und das Belüften im Haus dauerten noch mehrere Stunden.