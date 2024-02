Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Hedelfingen

1 Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flamen auf andere Fahrzeuge übergriffen. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Ein Auto in Stuttgart brennt vollkommen aus. Die Feuerwehr kann verhindern, dass die Flammen nicht auch noch auf weitere Fahrzeuge übergreifen.











Link kopiert



Am Sonntagmorgen brannte laut der Polizei gegen 11.15 Uhr ein Auto in der Hafenbahnstraße in Stuttgart-Hedelfingen komplett aus.