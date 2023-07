Feuerwehreinsatz in Stuttgart

Großeinsatz am Solebad in Bad Cannstatt – Chlorgas liegt in der Luft.

Die Feuerwehr ist aktuell mit zahlreichen Kräften am Mineralbad Cannstatt im Einsatz. Badegäste mussten das Gebäude verlassen. Was bisher bekannt ist.









Alarm im Mineralbad Cannstatt: Am Dienstagmorgen ist die Feuerwehr Stuttgart wegen eines Chlorgasaustritts ins Solebad in der Sulzerrainstraße in Bad Cannstatt gerufen worden. Alarmierungszeitpunkt war gegen 8.40 Uhr, noch läuft der Einsatz. 13 Personen sind aufgrund von Augen- beziehungsweise Atemwegsreizungen untersucht worden, aktuell gibt es keine Verletzten. „Ein Vorteil ist, dass Chlorgas stark riecht und sehr schnell bemerkt wird“, sagt Daniel Anand, Sprecher der Branddirektion.