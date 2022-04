1 Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Gebäude nicht verhindern. Foto: IMAGO/Martin Wagner

Bei einem Feuer in einem Reihenhaus in Münsingen-Trailfingen (Landkreis Reutlingen) ist am Freitag ein Schaden in Höhe von 300 000 Euro entstanden.

Wie die Polizei mitteilte, habe das Feuer am Abend auch noch auf ein anliegendes Gebäude übergegriffen. Die Bewohner konnten sich demnach aber alle unverletzt ins Freie retten. Beide Gebäude sind den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar.

Die Polizei ermittelt nun zu den Ursachen des Brandes.