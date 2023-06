1 Leider erfolglos: große Rettungsaktion für kleine Nager Foto: KS-Images.de / Rometsch

Die Korntal-Münchinger Feuerwehr wird am Dienstag zu einem Einsatz in Korntal gerufen. Ihre Hilfe in der Charlottenstraße kommt jedoch zu spät.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Solche Einsätze haben der Bauhof und die Feuerwehr auch nicht alle Tage, zumal dieser Einsatz am Dienstag so erfolglos wie traurig war: Es war am Vormittag, als das Telefon im Bauhof klingelte. Im Stadtteil Korntal hatten Bürger unter einem Laubbaum in der Charlottenstraße mehrere tote junge Eichhörnchen entdeckt und daraufhin zum Hörer gegriffen. In der Krone des Baumes, so berichtete der Anrufer laut den Informationen weiter, sei das Kugelnest einer Eichhörnchenfamilie zu sehen, der sogenannte Kobel. Da denkbar war, dass in dem Kobel weitere, vermutlich hilfsbedürftige Jungtiere sind, entschloss sich die Mitarbeiterin des Bauhofs, dem Hilfeersuchen sofort nachzugehen.