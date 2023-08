7 Gegen 11 Uhr hieß es Feuer aus, die Nachlöscharbeiten dauerten bis 12 Uhr an. Foto: Andreas Rosar

Am Mittelkai ist am Donnerstagvormittag in einer Recyclingfirma Plastikmüll in Brand geraten. Rund 40 Kubikmeter Abfall standen in Flammen.









Schwarze Rauchwolken über dem Stuttgarter Hafen ließen am Donnerstagvormittag nichts Gutes vermuten. In einer Reyclingfirma am Mittelkai in Hedelfingen war ein Container mit Plastikabfall in Brand geraten. Als die Stuttgarter Feuerwehr, die gegen 10.20 Uhr alarmiert wurde, vor Ort eintraf, stand schon rund 40 Kubikmeter Müll in Flammen. Die Einsatzkräfte, die von zwei Seiten gleichzeitig löschten, hatten das Feuer rund 25 Minuten später im Griff, gegen 11 Uhr war es aus.