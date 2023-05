Die Hüttenbrände rund um Ludwigsburg häufen sich. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte die Großbottwarer Feuerwehr einen Einsatz

Es ist schon wieder passiert. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Täter gegen 23 Uhr einen Holzstapel an einer Gartenhütte im Gewann Galgenberg südlich von Großbottwar angezündet. Das Feuer griff auf die Hütte über. Durch die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot im Einsatz war, konnte die im Vollbrand stehende Hütte gelöscht werden. Der Polizeiposten Großbottwar ermittelt.

In den vergangenen Monaten haben auffällig viele Gartenhütten in Ludwigsburg und Umgebung gebrannt. Seit vergangenen August führt die Polizei in ihrer Statistik mindestens zehn solcher Fälle. Noch tappt die Polizei im Dunkeln. Ein Zusammenhang zwischen den Bränden ist möglich. Auch Brandstiftungen können nicht ausgeschlossen werden.