1 Anwohner haben die Feuerwehr gerufen, nachdem unbekannte Täter einen Knallkörper in einer Tiefgarage in Esslingen gezündet hatten. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Die Feuerwehr ist zu einem Einsatz in Esslingen ausgerückt, nachdem Anwohner einen lauten Knall in einer Tiefgarage gehört hatten und sich Rauch entwickelte.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Polizei und Feuerwehr sind am Freitagabend zu einem Einsatz in Esslingen ausgerückt. Anwohner hatten gegen 23 Uhr gemeldet, dass ein Knall zu hören gewesen war und sich Rauch in einer Tiefgarage in der Königsberger Straße entwickelte.

Da die Einsatzkräfte zunächst von einem Brand in der Tiefgarage ausgingen, rückte die Feuerwehr Esslingen mit zahlreichen Beamten aus. Im Rahmen der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass unbekannten Täter in der Tiefgarage einen Knallkörper gezündet hatten, was letztlich auch zu der Rauchentwicklung geführt haben soll. Ein Sachschaden am Gebäude entstand nicht.